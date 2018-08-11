Catania - Hellas Verona maçı ne zaman?

İtalya Kupa 3.Tur heyecanı devam ediyor. Catania, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Hellas Verona takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Catania, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hellas Verona son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 739 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Catania kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.00, Hellas Verona sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.
Catania son hafta oynanan Hellas Verona maçında 0-0 berabere kaldı.
Hellas Verona, Catania karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER