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Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific, koronavirüs salgını sebebiyle uçuşlarının önemli bir kısmının durmasıyla 27 bin çalışanına 3 haftalık ücretsiz izin verme kararı aldı.

Alınan karara göre çalışanlar 1 Mart-30 Haziran arasında kalan bir tarihte 3 hafta ücretsiz izin yapacak. Şirket, 'zorunlu' tutmasa da çalışanlarına 3 hafta ücretsiz izne ayrılmasını 'şiddetle' tavsiye etti.

ÖNCELİK NAKİT VARLIKLARINI KORUMAK

Reuters'ın haberine göre firmanın CEO'su Augustus Tang, çalışanlarına yönelik yayımladığı videoda firma için nakit varlıklarını korumanın bir öncelik haline geldiğini belirtti.

Yaşananların 2009 krizinden daha kötü bir duruma işaret ettiğini belirten Tang, firmanın iş ortaklarından ürün alımlarında fiyat indirimi talep ettiklerini söyledi.

Cathay Pacific'ten dün yapılan açıklamada da önümüzdeki iki haftada kapasitelerini yüzde 30 düşüreceklerini, Çin uçuşlarının ise yüzde 90'ının durdurulacağı belirtilmişti. Firma halihazırda geçen yıl ortasından bu yana Hong Kong'da yaşanan protestolar sebibyle düşen talebin yarattığı yaraları sarmaya çalışıyordu. Koronavirüs salgını protestoların üzerine tuz biber ekledi.

ÇİN'DEN GELENE 14 GÜN KARANTİNA

Bu arada Cathay'in kararını açıklamasının ardından Hong Kong Lideri Carrie Lam Çin'den gelen yolcuların zorunlu olarak 14 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı. Koronavirüs salgınının Çin Yeni Yıl tatiline rastlaması da Cathay'ı ekstra zorda bıraktı. Söz konusu dönemde her yıl Çin'den binlerce yolcu havayoluyla Hong Kong'a geliyordu.