        Çatı katında çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı: 3 kişi dumandan etkilendi

        Çatı katındaki yangın bitişikteki binaya sıçradı! 3 kişi dumandan etkilendi

        Karaman'da iki katlı evin çatısında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler yan binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 01:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 01:00
        Çatı katındaki yangın bitişikteki binaya sıçradı
        Yangın, saat 22.10 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1501 Sokakta Ramazan Sekmen'e ait 2 katlı müstakil evin çatı katında çıktı.

        Evin çatı katı, alev alıp yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen binadan oturan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler müdahale ettiği sırada alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Her iki binadaki yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

        ÇATI KATINDA EKMEK PİŞİRİLMİŞ

        Ekipler yaptığı ilk incelemede, Ramazan Sekmen'e ait binanın çatı katında gündüz saatlerinde ekmek pişirildiği ve ateşin kalan közlerinin yangına neden olabileceği üzerinde duruluyor.

        Fotoğraf: DHA

        Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!

        Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

