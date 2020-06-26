Çatlak Şanzel, sosyal medyada Türkiye'den en çok konuşulan isimlerin arasına girdi. Armağan Çağlayan'nın Youtube kanalında hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Çatlak Şanzel, 17 yaşında bir doktoru öldürdüğünü, genç yaşta cezaevine girdiğini ve hiç tanımadığı bir adamla hala evli olduğunu dile getirdi. Peki Çatlak Şanzel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çatlak Şanzel'in kısaca hayatı...

ÇATLAK ŞANZEL KİMDİR?

Gerçek adı Şanzel Çetin olan fenomen şarkıcı sahne adıyla 'Çatlak Şanzel' olarak biliniyor. 1982 yılında dünyaya gelen Çatlak Şanzel, Ankara’da yaşamını sürdürüyor ancak aslen Kahramanmaraş Elbistanlı. 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başlayan Çatlak Şanzel, 17 yaşında adam öldürmekten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi.

'Neredesin' şarkısı ile sosyal medyanın fenomen isimleri arasına girmeyi başaran Şanzel Çetin, Ankara'da farklı mekanlarda sahne alıyor ve sahne aldığı mekanlarda kendisine has üslubu ile tanınıyor.

