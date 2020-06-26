Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Çatlak Şanzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Çatlak Şanzel'den şaşırtan açıklamalar

Çatlak Şanzel lakaplı Şanzel Çetin Youtube'da Armağan Çağlayan'ın kanalına konuk oldu. Çatlak Şanzel, hayat hikayesini anlattı ve 17 yaşındayken bir doktoru öldürdüğünü ve daha sonra alışkanlık olduğu bu sefer de insanları yaralamaya başladığını dile getirdi. Peki Çatlak Şanzel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çatlak Şanzel hakkında bilgiler...

Çatlak Şanzel

Çatlak Şanzel, sosyal medyada Türkiye'den en çok konuşulan isimlerin arasına girdi. Armağan Çağlayan'nın Youtube kanalında hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Çatlak Şanzel, 17 yaşında bir doktoru öldürdüğünü, genç yaşta cezaevine girdiğini ve hiç tanımadığı bir adamla hala evli olduğunu dile getirdi. Peki Çatlak Şanzel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çatlak Şanzel'in kısaca hayatı...

ÇATLAK ŞANZEL KİMDİR?

Gerçek adı Şanzel Çetin olan fenomen şarkıcı sahne adıyla 'Çatlak Şanzel' olarak biliniyor. 1982 yılında dünyaya gelen Çatlak Şanzel, Ankara’da yaşamını sürdürüyor ancak aslen Kahramanmaraş Elbistanlı. 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başlayan Çatlak Şanzel, 17 yaşında adam öldürmekten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi.

'Neredesin' şarkısı ile sosyal medyanın fenomen isimleri arasına girmeyi başaran Şanzel Çetin, Ankara'da farklı mekanlarda sahne alıyor ve sahne aldığı mekanlarda kendisine has üslubu ile tanınıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor araba ödülünü kim kazandı? 25 Haziran Survivor erzak oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim kazandı?
Reyting sonuçları 25 Haziran 2020! Perşembe dizi reyting sıralamasında birinci hangisi? AÇIKLANDI
TELEVİZYON25 Haziran reyting sonuçları!
Survivor araba ödülünü kim kazandı? 25 Haziran Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim kazandı?
Kuaförüm Sensin'de bir ilk yaşandı!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de bir ilk yaşandı!
Kuaförüm Sensin Zeynep neden diskalifiye edildi? 25 Haziran Kuaförüm Sensin son bölüm
TELEVİZYONKuaförüm Sensin Zeynep neden diskalifiye edildi?
Yayın akışı 25 Haziran 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 25 Haziran Perşembe
Kuruluş Osman son bölüm! Kuruluş Osman 27. son bölümde sezon finali yaptı
TELEVİZYONKuruluş Osman son bölüm
Survivor 118. yeni bölüm fragmanı! Survivor 2020 yeni takımlar belli oldu! Survivor ödül oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor 2020'de yeni takımlarda kimler var?
Reyting sonuçları 24 Haziran 2020! Çarşamba dizi reyting sıralamasında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON24 Haziran reyting sonuçları!
Survivor yeni takımlar kimler? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Haziran Survivor
TELEVİZYONSurvivor yeni takımlar kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X