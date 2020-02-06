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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’de yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

İdlib’de hedefimiz Rusya değildir. Rusya ile neden çatışalım? Bizim askerlerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Bizim de sabrımızın bir sınırı vardır. Rejim saldırganlığına devam ederse, biz burada durmayız. İnsani dramı durdurmak için ne gerekiyorsa bunu da yapmamız lazım. Bu kadar insan ölürken, dünyanın sessiz kalması da kabul edilemez. Bu konuda yalnız da kalsak gereğini yapacağız, kararlıyız.