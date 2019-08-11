Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'e, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor Kulübü'nün formasını hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic ile Antalya'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Dacic ile ikili ilişkileri ele aldıklarını belirterek, "Partizan taraftarı olan dostum Dacic'e, Yeni Malatyaspor'umuzun formasını hediye ettim." ifadesini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor Kulübü, deplasmanda Partizan karşısında 3-1 mağlup olmuştu.

İkinci maç, 15 Ağustos'ta Malatya'da yapılacak.