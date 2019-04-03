- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kuşlara olan tutkusu aileden gelen Şanlıurfalı Abdurrahman Dal, Mecidiyeköy'deki küçük çay ocağını kuşlar için sıcak bir yuvaya dönüştürdü.
AA'nın haberine göre Şanlıurfa'da üç kuşaktır güvercin besleyen Dal ailesinin bir üyesi olarak dünyaya gelen 33 yaşındaki Abdurrahman Dal, köyde güvercinlerin içinde büyüdü.
İstanbul'a 2002'de taşınan Dal, Mecidiyeköy'deki çay ocağında, tedavi ettiği "Yoksul" adlı yabani güvercin, üç kumru, dokuz muhabbet kuşu ve bir çift kanaryayı misafir ediyor.
Müşterilerine hayvan sevgisini aşılamaya çalışan, vatandaşlar tarafından kendisine getirilen yaralı kuşları da elinden geldiğince tedavi eden Dal, bir apartmanın çatısında, 250 güvercine de bakıyor.
KUŞ PAZARININ EN MEŞHUR MÜDAVİMLERİNDEN
Çevresinde, "güvercin adam" olarak bilinen Dal, Edirnekapı'da pazar günleri açılan kuş pazarının en meşhur müdavimlerinden.
Abdurrahman Dal, yaptığı açıklamada, kuşçuluğun bir aile geleneği olduğunu belirterek, büyük dedesinin ölüm döşeğinde bile yatağının altında güvercin beslediğini, onları pencereden uçurup izlemekten büyük zevk aldığını söyledi.
Kuşları annesi, kardeşi ve diğer sevdiği insanlar gibi kendine yakın bulduğunu ve kuşların kendisini bütün kötülüklerden alıkoyduğunu ifade eden Dal, "Aynı insanlarla olduğu gibi kuşlarla da muhabbet ederim. Onlar hasta olduğunda ben de hasta olurum. Onların neşesi yerinde olduğunda benim de neşem yerinde olur" diye konuştu.
Dal, bir tanıdığının bulduğu yeni doğmuş güvercini kendisine getirdiğini, "Yoksul" adını verdiği güvercini ağzıyla beslediğini, bu yüzden kuşun kendisini ailesi olarak gördüğünü dile getirdi.
"SEVDİĞİM İNSANLARLA KUŞ PAZARINDA BULUŞUYORUM"
Dal, zengin dahi olsa Edirnekapı'daki kuş pazarına gitmeyi bırakmayacağını, orada eski dostları, tanıdığı ve sevdiği kişilerle buluştuğunu aktardı.
Güvercinlerini çok iyi tanıdığını, her kuşun kendisine özgü özellikleri bulunduğunu aktaran Dal, şöyle devam etti:
"Kuş aynı insan gibidir. Kimisi hımbıldır, yer, içer, yatar, çalıştıramazsın. Kimisi sinirlidir, hepsine vurur. Kimisi bakarsın kibardır, böyle parmaklarının ucunda yürür, üzeri kirlenmesin diye. Kimisi zıpkın gibidir, sürekli uçar."
Dal, güvercinleri seven bir kişi bulursa evlenebileceğini belirterek, "Hayvansever biri olursa evlenirim ama 'Ben güvercin istemem evimde.' falan derse evlenmem, evlenemem. Ben onlarla (güvercinlerle) evliyim zaten" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.