Kuşlara olan tutkusu aileden gelen Şanlıurfalı Abdurrahman Dal, Mecidiyeköy'deki küçük çay ocağını kuşlar için sıcak bir yuvaya dönüştürdü.

AA'nın haberine göre Şanlıurfa'da üç kuşaktır güvercin besleyen Dal ailesinin bir üyesi olarak dünyaya gelen 33 yaşındaki Abdurrahman Dal, köyde güvercinlerin içinde büyüdü.

İstanbul'a 2002'de taşınan Dal, Mecidiyeköy'deki çay ocağında, tedavi ettiği "Yoksul" adlı yabani güvercin, üç kumru, dokuz muhabbet kuşu ve bir çift kanaryayı misafir ediyor.

Müşterilerine hayvan sevgisini aşılamaya çalışan, vatandaşlar tarafından kendisine getirilen yaralı kuşları da elinden geldiğince tedavi eden Dal, bir apartmanın çatısında, 250 güvercine de bakıyor.

KUŞ PAZARININ EN MEŞHUR MÜDAVİMLERİNDEN

Çevresinde, "güvercin adam" olarak bilinen Dal, Edirnekapı'da pazar günleri açılan kuş pazarının en meşhur müdavimlerinden.

Abdurrahman Dal, yaptığı açıklamada, kuşçuluğun bir aile geleneği olduğunu belirterek, büyük dedesinin ölüm döşeğinde bile yatağının altında güvercin beslediğini, onları pencereden uçurup izlemekten büyük zevk aldığını söyledi.

Kuşları annesi, kardeşi ve diğer sevdiği insanlar gibi kendine yakın bulduğunu ve kuşların kendisini bütün kötülüklerden alıkoyduğunu ifade eden Dal, "Aynı insanlarla olduğu gibi kuşlarla da muhabbet ederim. Onlar hasta olduğunda ben de hasta olurum. Onların neşesi yerinde olduğunda benim de neşem yerinde olur" diye konuştu.

Dal, bir tanıdığının bulduğu yeni doğmuş güvercini kendisine getirdiğini, "Yoksul" adını verdiği güvercini ağzıyla beslediğini, bu yüzden kuşun kendisini ailesi olarak gördüğünü dile getirdi.

"SEVDİĞİM İNSANLARLA KUŞ PAZARINDA BULUŞUYORUM"

Dal, zengin dahi olsa Edirnekapı'daki kuş pazarına gitmeyi bırakmayacağını, orada eski dostları, tanıdığı ve sevdiği kişilerle buluştuğunu aktardı.

Güvercinlerini çok iyi tanıdığını, her kuşun kendisine özgü özellikleri bulunduğunu aktaran Dal, şöyle devam etti:

"Kuş aynı insan gibidir. Kimisi hımbıldır, yer, içer, yatar, çalıştıramazsın. Kimisi sinirlidir, hepsine vurur. Kimisi bakarsın kibardır, böyle parmaklarının ucunda yürür, üzeri kirlenmesin diye. Kimisi zıpkın gibidir, sürekli uçar."

Dal, güvercinleri seven bir kişi bulursa evlenebileceğini belirterek, "Hayvansever biri olursa evlenirim ama 'Ben güvercin istemem evimde.' falan derse evlenmem, evlenemem. Ben onlarla (güvercinlerle) evliyim zaten" diye konuştu.