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Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 4

Süper Lig'in 40. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi

Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 4
AA

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Dokovic, Abdullah Durak (Dk. 90+2 Mithat Pala),Sabo (Dk. 46 Michalak),Tunay Torun (Dk. 53 Emir Dilaver),Samudio (Dk. 90+2 Alberk Koç),Skoda (Dk. 73 Remy)

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Fofana (Dk. 85 Umut Bulut),Adem Büyük (Dk. 82 Ahmed İldiz),Tetteh (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 6 Adem Büyük (penaltıdan),Dk. 24 Hadebe, Dk. 80 Fofana, Dk. 90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Helenex Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Meriah, Dk. 80 Toprak Kırtoğlu (yardımcı antrenör) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 17 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

6. dakikada Meriah'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı vuruşuna hükmetti. Aynı dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında, top filelere gitti: 0-1.

19. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Skoda'nın dönüp vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ceza sahası içerisine ortasında Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topu, Hadebe kafa ile filelere gönderdi: 0-2.

38. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası üzerine ortasında Sabo'nun kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada Adem Büyük'ün ara pasında ceza sahası içerisinde Fofona'nın karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

50. dakikada kazanılan faul atışında, Zeki Yavru'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Adem Büyük'ün soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Fofana'nın plase vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

90+1. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılan Kubilay Kanatsızkuş'un plase vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.

Mücadele, Malatya ekibinin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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