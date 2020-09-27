Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor'u konuk etti. Hafta içinde Avrupa'ya veda edden Alanyaspor, 69. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 80. dakikada Loic Remy'yle yanıt verdi. Karadeniz temsilcisinin bu sezon transfer ettiği Fransız yıldız ilk golünü kaydederken Çaykur Rizespor da bu sezonki ilk puanını aldı. 3. haftayı 7 puanla kapatan Alanyaspor ise bu sezonki ilk golünü yedi.

MAÇIN DAKİKALARI

6. dakikada maçtaki ilk şut Çaykur Rizespor'dan geldi. Melnjak uzaklardan şansını denedi, top farklı şekilde yandan auta çıktı.

12. dakikada Çaykur Rizespor bir süre savunmada top çevirdikten sonra rakip ceza sahasına sarkan Remy'ye doğru bir pas atıldı ancak Fransız oyuncunun kontrol edemediği top kaleci Marafona'da kaldı.

26. dakikada Fırat Aydınus'un yardımcıları ve VAR ile iletişim kurduğu telsiz sisteminde ufak bir problem yaşandı. 4. Hakem gerekli müdahaleyi yaptı.

37. dakikada Çaykur Rizespor'da yıldız isim Loic Remy ön alanda oldukça yalnız kaldı şu ana dek. Gerideki oyuncular, Fransız yıldızı topla buluşturma noktasında yeterli olamadı.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında içeri ortalanan topa Babacar istediği gibi vuramadı, top kaleci Gökhan'da kaldı.

45+2. dakikada Alanyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Efkan ortaladı, arka direkteki Ceyhun'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu nefis bir hamleyle kornere çeldi.

48. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe ortalanan topa Mustafa Pektemek kafayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

50. dakikada Alanyaspor yine etkili geldi. Sağ kanattan Juanfran'ın ortaladığı topu göğsüyle yumuşatan Tayfur Bingöl penaltı noktası üzerinden voleyi vurdu, top üstten dışarı gitti.

53. dakikada bu kez Rizespor tehlike yarattı. Sağ kanatta topu alan Boldrin hızla içeri sokuldu ve ceza sahasına girerken yerden bir vuruş yaptı. Kaleci Marafona'nın bakışları arasında direğe çarpan top auta çıktı.

56. dakikada Alanyaspor akınında Ceyhun'un kafayla indirdiği topu önünde bulan Babacar yay üzerinden sert vurdu, top yandan dışarı çıktı.

57. dakikada bir anda savunmanın arkasına hareketlenen Michalak karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

69. dakikada Alanyaspor sağ kanattan Juanfran'la uzun bir taç atışı kullandı. Savunmadan seken topa arka direkteki Mustafa Pektemek şık bir voleyle topu ağlara yolladı: 0-1. Bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşayan Mustafa Pektemek, ocak ayında transfer olduğu Alanyaspor formasıyla toplamda ikinci kez ağları havalandırdı. Mustafa ilk golünü geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşı atmıştı.

81. dakikada çabuk gelişen Rizespor atağında Boldrin topla birlikte ceza alanına sokuldu ve soldan içeriye doğru pasını çıkardı. Melnjak'ın bıraktığı topa penaltı noktası üzerinden Loic Remy tek vuruşu yaptı: 1-1. Loic Remy, Türkiye kariyerinin ilk golünü kaydederken Alanyaspor da bu sezon ilk kez kalesinde bir gol görmüş oldu.

86. dakikada Rizespor üstünlük golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan Boldrin'in harika ortasına arka direkte Skoda istediği gibi dokunamadı, onun kafasını sıyıran top direğin yanından auta çıktı.