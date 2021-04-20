Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor'u 5-3 yendi.

Konuk ekip Konyaspor, 6. dakikada Guilherme ve 12. dakikada Cikalleshi'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'da Damjan Djokovic, 21. dakikada farkı 1'e indirdi. 27. dakikada Michalak skoru eşitleyen isim oldu: 2-2. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Çaykur Rizespor'un yıldz ismi Loic Remy, 68. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. 74. dakikada Braian Samudio, Çaykur Rize'nin 4. golüne imza attı. 82. dakikada Adil Demirbağ'ın kendi kalesine attığı golle skor 5-2 oldu. 86'da Artem Kravets farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Çaykur Rizespor sahadan 5-3 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 42 puana yükselirken, Konyaspor 41 puanda kaldı.