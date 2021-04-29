ÖMER ÜRÜNDÜL

Beşiktaş takım halinde başarılıydı. Gecenin yıldızı Ghezzal'dan sonra en çok Gökhan Töre'yi beğendim. Yapısına uygun gizli santrfor rolünde devamlı hareket ederek çok başarılı icraatlar yaptı. Arkadaşlarına alanlar yarattı. Ve de çok güzel gol attı. Ljajic bu sezon ilk defa dün gece yere sağlam bastı. Josef eski formunu yakalamış gözüktü. Bana göre Dorukhan da son iki haftadaki Rosier'den sağ bekte çok daha iyi performans gösterdi. Dünkü 3 puanla Beşiktaş hafta sonu Hatay ile final maçına çıkacak. Ama çok da kolay olmayacak.