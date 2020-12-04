Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçı öncesinde sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuzun genel klinik durumu iyi olup ilgili mevzuat çerçevesinde izolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri