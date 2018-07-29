Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Spor Toto Süper Lig'de birçok kulübün zorluklarla mücadele ettiğini, kendilerinin ise kurumsallıktan ödün vermeden kadrolarını şekillendirmeyi başardıklarını bildirdi.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon devre arasından itibaren kulübün gelişimi için mücadele ettiklerini ve bunu büyük oranda başardıklarını belirtti.

Sezon öncesi hazırlık kamplarını Rize, Erzurum ve Slovenya'da gerçekleştirdiklerine değinen Bakır, "Slovenya kampının tamamlanması ile takımımız Türkiye'ye döndü. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Sezon öncesi 4 hazırlık maçı yaparak kadro yapılanmasını ve yeni transferlerin adaptasyon sürecini test etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk haftasında evlerinde oynayacakları Kasımpaşa maçıyla sezona gireceklerine işaret eden Bakır, kalan sürede Rize'de salı gününden itibaren çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Takıma çok önemli oyuncular katıldığına değinen Hasan Yavuz Bakır, şunları kaydetti:

"Dış transferde Aminu Umar, Musa Çağıran, Jaroslaw Jach, Armand Traore, Samir Ujkani, Montassar Talbi, Çınar Tarhan, Mustafa Saymak, Ali Çamdalı, iç transferde ise Robin Yalçın ve Braian Samudio ile sözleşme yeniledik. Takımı tanıyan ve bir üst lige çıkmamızı sağlayan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yola devam kararı aldık. Süper Lig'de birçok kulüp için geçmişten gelen sıkıntıların baş gösterdiği hassas bir dönemde yeni transferler, iç transfer ve teknik ekip anlaşmaları ile kulübümüz kurumsallıktan ödün vermeden kamp döneminde kadrosunu şekillendirmeyi başarmış bulunuyor. Diğer yandan yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, transfer komitemiz gece gündüz yeni transferlerin gerçekleşmesi için koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor."

Bakır, yeni sezon formaları ve kombinelerin satışa çıktığını, bu anlamda taraftarın gerekli ilgiyi göstermeye başladığını bildirdi.

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