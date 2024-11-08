Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Belediyede çaylar "başkan"dan | Son dakika haberleri

        Belediyede çayları "başkan" servis ediyor

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin "çay ocağı başkanı" olarak anılan down sendromlu çalışanı Oğuzhan Ayas, pozitif enerjisiyle mesai arkadaşlarının sevgisini kazanıyor. Takım elbisesiyle mesai yapan Oğuzhan Ayas, sabah çaylarını dağıttıktan sonra zaman zaman klarnet de çalıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin "çay ocağı başkanı" olarak anılan down sendromlu çalışanı Oğuzhan Ayas, pozitif enerjisiyle mesai arkadaşlarının sevgisini kazanıyor.

        2

        Özel eğitimlerle sosyalleşen 27 yaşındaki down sendromlu Oğuzhan, Süleymanpaşa Belediyesinde 5 yıl önce çalışmaya başladı.

        3

        Pozitif enerjisiyle mesai arkadaşlarının sevgisini kazanan Oğuzhan'ın arkadaşları, ona "çay ocağı başkanı" ya da "başkanım" diye sesleniyor.

        4

        Yaz kış güneş gözlüğü takan ve takım elbisesiyle mesai yapan Oğuzhan Ayas, sabah çaylarını dağıttıktan sonra zaman zaman klarnet de çalıyor.

        5

        Oğuzhan Ayas, işini çok sevdiğini ve insanlara çay götürünce mutlu olduğunu söyledi.

        6

        Sabah erkenden işe geldiğini ifade eden Ayas, "Belediyeye gelince herkese çay, kahve veriyorum. Herkesle sohbet ediyorum. Arada da buradakilere klarnet çalıyorum" dedi.

        7

        Oğuzhan'ın babası Ahmet Ayas, evladının sosyalleşmesi için yıllardır ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

        8

        Oğlunun belediyede, ilçede herkes tarafından çok sevildiğini anlatan Ayas, "Oğuzhan'ı çocukluğundan bu yana sosyal hayatın içinden hiç eksik etmedik. Bu onun öz güveninin gelişmesine katkı sağladı. Herkesle çok güzel iletişim kuruyor. Mutlu bir çocuk. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

        9

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da Oğuzhan'ın belediyede "çay ocağı başkanı" olarak anıldığını ifade etti.

        10

        Başkan Volkan Nallar, özel bireylerin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini belirterek, "Belediye olarak her zaman özel çocukların yanındayız. Oğuzhan da belediyenin sevilen ismi haline geldi. Çalışanlara, gelen misafirlere çay getiriyor. Herkes onu çok seviyor. Burada çalıştıkça daha çok sosyalleşiyor. Sadece bizler değil, şehirde herkes onu çok seviyor" diye konuştu.

        11
        12
        13
        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #süleymanpaşa belediyesi
        #DOWN SENDROMLU
        #oğuzhan ayas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"