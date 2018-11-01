Çayyolu'ndan örnek adım

Çayyolu ve çevresindeki 9 mahallede değişik sektörlerde faaliyet gösteren esnaf, ÇİD adıyla örgütlendi. Dernek, ekonomiyle ilgili herkesin şikayetçi olduğu bir dönemde çatıyı yükseğe koydu.

Dernek yetkilileri, tek amacın para kazanmak olmadığını, müşterinin gerek kalite gerekse de fiyat yönünden memnuniyetinin de esas olduğunu söyledi.

Yetkililer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Komşusu açken, tok yatan esnaf olmayacağız. Bölgedeki ticaret hayatını canlandırmak amacıyla insanların alış veriş yapması için dışarı çıkmasını ve mahallesindeki esnaftan alışveriş yapmasını sağlayacağız. Müşteriyi kandırmak yerine kazanmaya çalışacağız. Müşteri velinimettir sözünü unutmayacağız. Alış veriş yapan müşterinin yerine kendimizi koyup ona göre çalışacağız.”

ÇİD üyesi iş yerlerinden devamlı alış veriş yapanlara daha özel indirim ve avantajlar sağlayacaklarını da sözlerini ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ