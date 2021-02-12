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Caz efsanesi Chick Corea hayatını kaybetti

Elli yılı aşkın müzik hayatında caz müziğin efsanesi olan, doğaçlamalarıyla adını unutulmazlar arasına sokan İspanyol kökenli Amerikalı caz piyanisti ve besteci Chick Corea, kanser hastalığından dolayı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Caz efsanesi Chick Corea hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Corea, altmışlı yılların başlarında Stan Getz, Herbie Mann gibi müzisyenlerle birlikte çalışarak kendisini geliştirdi. İlerleyen yıllarda Miles Davis'in grubuna katıldı.

Davis ile yaptığı çalışmanın ardından, dönemin en canlı ve dinamik müziklerinden bazılarını çalan grubu, Return to Forever'ı kurdu.

Corea, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Keith Jarrett ve Bill Evans ile birlikte, John Coltrane sonrası dönemde cazda ortaya çıkan en önemli piyano sanatçılarından biri olarak kabul edilir.

Corea 23 Grammy Ödülü kazandı ve 60'ın üzerinde aday gösterildi.

Besteleri "İspanya", "500 Mil Yüksek", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" ve "Windows", caz müziğin önemli örneklerinden kabul edilir.

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