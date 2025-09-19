Cazın ritmi AKM'de yükseliyor

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 24 Eylül akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda cazseverlerle buluşuyor. TRT Radyo-3’ten canlı yayınlanacak konser, cazın farklı dönemlerinden seçilen eserleri özgün düzenlemelerle sahneye taşıyor. Orkestranın repertuvarında cazın unutulmaz bestecilerinden Sammy Nestico, Neal Hefti, Joe LaBarbera ve Thad Jones’un eserleri yer alıyor. Ayrıca Steve Wright, John LaBarbera, Sammy Nestico ve Gil Evans’ın düzenlemeleriyle klasikleşmiş parçalar da dinleyicilere yeni bir yorumla sunuluyor.

Programda Nestico’nun “Tall Cotton” ve “Ja-Da”, Hefti’nin “Cute”, Joe LaBarbera’nın “Message from Art” gibi eserleri seslendiriliyor. Repertuvar, ayrıca “Secret Love”, “Come What May” ve Gil Evans’ın düzenlemesiyle “The Maids of Cadiz” gibi dikkat çekici parçalarla zenginleşiyor.