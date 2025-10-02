Cazın ünlü isimleri Pera 77'de
Pera 77, Ekim ayında Aşkın Arsunan İstanbul Quintet feat. Duygu Tarhan. Ayşe Sicimoğlu Quartet, Istanbul Funk Unit gibi cazın ustalarını müzikseverlerle buluşturacak
Ekim ayında da Pera 77, müzikseverleri unutulmaz akşamlara davet ediyor. Bu ay sahne alacak sanatçılar arasında Seran Bilgi, Aşkın Arsunan İstanbul Quintet feat. Duygu Tarhan’ın Sezon Açılış Konseri, Ayşe Sicimoğlu Quartet, Istanbul Funk Unit, Cansu Nihal Akarsu, Duygu Soylu, Eylül Ergül, “Todds” and Friends, Cem Çatık “Almost There” Albüm Lansmanı, Standards & Serra Erkoç, Ebru Selvikavak, Bora Çeliker “Tis Autumn - Güz Şarkıları”, Kerem Görsev Trio ve Dilek Sert Erdoğan bulunuyor.