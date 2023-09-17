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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Çebi’nin önergesi kabul edildi: Beşiktaş'ta denetlemek için başkan onayı kaldırıldı - Beşiktaş Haberleri

        Çebi’nin önergesi kabul edildi: Beşiktaş'ta denetlemek için başkan onayı kaldırıldı

        Beşiktaş, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uygun tüzük tadili için genel kurul toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:18
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        Denetleme için başkan onayı kaldırıldı
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        Beşiktaş'ın dün gerçekleştirilen 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ahmet Nur Çebi'nin tüzükten kaldırılması istediği denetleme maddesi bugünkü toplantıda kaldırıldı.

        Beşiktaş Tüzüğü'nün 43. maddesi d. bendinde olan; "Kulübün doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirket ve kuruluşlarda, Kulüp Başkanı’nın onayı ile gerekli gördüğü her türlü denetim ve incelemeyi yapar" maddesi oy çoğunluğu ile kaldırıldı.

        Maddenin kaldırılmasının ardından Beşiktaş'ta gerçekleştirelecek denetimlerde Beşiktaş Kulübü Başkanı olmadan denetimi gerçekleştirebilecek.

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