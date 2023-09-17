Çebi’nin önergesi kabul edildi: Beşiktaş'ta denetlemek için başkan onayı kaldırıldı Beşiktaş, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uygun tüzük tadili için genel kurul toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'ın dün gerçekleştirilen 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ahmet Nur Çebi'nin tüzükten kaldırılması istediği denetleme maddesi bugünkü toplantıda kaldırıldı.

Beşiktaş Tüzüğü'nün 43. maddesi d. bendinde olan; "Kulübün doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirket ve kuruluşlarda, Kulüp Başkanı’nın onayı ile gerekli gördüğü her türlü denetim ve incelemeyi yapar" maddesi oy çoğunluğu ile kaldırıldı.

Maddenin kaldırılmasının ardından Beşiktaş'ta gerçekleştirelecek denetimlerde Beşiktaş Kulübü Başkanı olmadan denetimi gerçekleştirebilecek.