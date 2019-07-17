Cehennemden Kaçış oyuncuları kimler? Cehennemden Kaçış filmi konusu nedir? Filmseverler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki Cehennemden Kaçış Kanal D'de saat 23.45'te yayınlanacak.

CEHENNEMDEN KAÇIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Claire Forlani, Nigel Barber, Lorina Kamburova, Jamie Bamber ve Atanas Srebrev yer alıyor.

CEHENNEMDEN KAÇIŞ FİLMİN KONUSU NEDİR?

Tom ve Brianna bir gökdelenin 60. Katında boşanma avukatlarıyla görüşürken çocukları Ben ve Anne’de 20. katta asansörde kalırlar. Gaz kaçağından dolayı yangın çıkar ve çocuklar asansörde mahsur kalırlar. Boşanma kağıtlarını imzalamak üzere olan Tom ve Brianna, çocuklarını kurtarmak için birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Aynı zamanda mühendis olan Brianna kontrollden çıkan bu yangını durdurmanın bir yolunu bulabilecek mi?