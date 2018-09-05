Çek Cumhuriyeti - Ukrayna düellosu

Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna, 06 Eylül 2018 Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Çek Cumhuriyeti, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ukrayna, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 493 kodlu maçı oynayanlar; Çek Cumhuriyeti galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Ukrayna galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Çek Cumhuriyeti son hafta oynanan Ukrayna maçında 4-0 kazandı.

Ukrayna ise Avusturya maçında 2-1 kazandı.

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