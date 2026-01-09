MasterChef All Star'da altın ceketler için yarış kaldığı yerden devam ediyor. Altın önlüğü kazanan yarışmacılar, 2. altın ceketi giymek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi ilk altın ceketi Hasan kazanmıştı. MasterChef'in yeni bölümünde ise şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı finale doğru bir adım daha atmış oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ocak Cuma MasterChef 2. altın ceketi kim kazandı, kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...