MasterChef kim kazandı? 9 Ocak 2026 Cuma MasterChef 2. altın ceketi kim aldı?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketler sahiplerini buluyor. İlk altın ceketin sahibi Hasan olurken, ikinci ceketin sahibi iki etaplı finalin ardından gecenin sonunda belli oldu. Şefler, yarışmacılardan Asya mutfağı ait yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı altın ceketin sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ocak MasterChef 2. altın ceketi kim aldı?" İşte 9 Ocak Cuma MasterChef altın ceketin sahibi...
MasterChef All Star'da altın ceketler için yarış kaldığı yerden devam ediyor. Altın önlüğü kazanan yarışmacılar, 2. altın ceketi giymek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi ilk altın ceketi Hasan kazanmıştı. MasterChef'in yeni bölümünde ise şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı finale doğru bir adım daha atmış oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ocak Cuma MasterChef 2. altın ceketi kim kazandı, kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en başarılı tabağı yapan Sergen 2. altın ceketin sahibi oldu.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?
MasterChef'te Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Hasan, Dilara, Kıvanç altın önlüğü kazandı.