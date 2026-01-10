Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 10 OCAK 2026: Bugün gram altın ne kadar ve çeyrek altın kaç TL? İşte canlı altın kuru!

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 10 Ocak 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Aralık ayı istihdam raporu açıklandı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Ons altın 4 bin 510 dolardan işlem görürken, gram altın 6 bin 251 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:27
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde denge arayışında olan altın ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası yükselişe geçti. Altının ons fiyatı günü 4 bin 510 dolar seviyesinde açtı. Gram altın ise hafta sonuna hızlı yükselişle 6 bin 251 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.250,51

        Satış: 6.251,35

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.508,39

        Satış: 4.510,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.000,81

        Satış: 10.220,96

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.003,25

        Satış: 40.758,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.273,00

        Satış: 41.606,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.939,12

        Satış: 20.441,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.003,25

        Satış: 40.758,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.945,71

        Satış: 43.001,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.495,80

        Satış: 4.639,04

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.776,17

        Satış: 6.029,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 102.864,00

        Satış: 103.844,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
