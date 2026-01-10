Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde denge arayışında olan altın ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası yükselişe geçti. Altının ons fiyatı günü 4 bin 510 dolar seviyesinde açtı. Gram altın ise hafta sonuna hızlı yükselişle 6 bin 251 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış rakamları…