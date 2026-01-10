İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 il için TOKİ sosyal konut kura çekilişi takvimi yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ 500 bin konut çekiliş başvuru sonuçları takvimi, müracaat eden vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Son yılların en büyük sosyal konut projesi kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ve isim isim liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerin TOKİ 500 bin konut çekilişi ne zaman?