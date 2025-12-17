Çekmeköy'de 7 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da Şile Otoyolu'nun Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel girişinde, Şile istikametine seyir halinde olan 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralı 7 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan tünel, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.