Çekmeköy'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı
İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şile Otoyolu Taşdelen mevkisi Ümraniye istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. AA'nın haberine göre; kazada 3 kişi yaralanırken, araçlardan birinin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.