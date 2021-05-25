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HaberlerGündem3. SayfaÇekmeköy'deki vahşette 'öfke patlaması' savunması! - Haberler
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Salih Memişoğlu cinayetinde 5 şüpheliye dava açıldı

Çekmeköy'de bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla ateş ederek öldürdüğü ve 4 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli Mustafa Öztürk hakkında 1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet ve 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Öztürk'ün ifadesinde amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendini kurtarabilmek için sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettiğini ve öfke patlaması yaşayarak Memişoğlu'na ateş ettiğini söylediği de iddianamede yer aldı

Çekmeköy'deki vahşette 'öfke patlaması' savunması! - Haberler
Çekmeköy'deki vahşette 'öfke patlaması' savunması!
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DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2021 tarihinde şüpheli Mustafa Öztürk'ün Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Alanı'na geldiği, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'i kasten öldürdüğü anlatıldı.

DHA'nın haberine göre iddianamede ifadesi yer alan şüpheli Öztürk'ün maktul Salih Memişoğlu'nu 10 yıldır tanıdığı, Park Of İstanbul isimli iş yerinin bulunduğu ormanlık alanı kiraladıklarını, bu ormanlık alanı temizleyip günümüzdeki haline gelmesini sağladığını söylediği kaydedildi. İfadesinde maktul Memişoğlu'nun söz konusu iş yerinin sahibi olduğunu belirten şüpheli Öztürk, maktul Ömer Faruk Zengin ile husumeti olmadığını da dile getirdi.

"2044 YILINA KADAR İŞLETME HAKKI MEMİŞOĞLU'NDAYDI"

Maktul Memişoğlu ile aralarının iyi olduğunu, işletme içerisindeki büfe ve yöresel ürünler pazarlama işletme hakkının 2044 yılına kadar Memişoğlu'na vermek üzere taahhüt ettiğini kaydeden şüpheli Öztürk, işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte daha çok para kazanılacağının anlaşılması üzerine Memişoğlu'nun vermiş olduğu sözlerinden döndüğünü öne sürdü. Öztürk, işletmenin işletmesine yönelik işlemlerde ve parasal miktarlarda anlaşmazlıkların yaşandığını ve bu süreçte Memişoğlu hakkında savcılığa ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikayetlerde bulunduğunu da kaydetti.

ÖFKE PATLAMASI YAŞAYARAK MEMİŞOĞLU'NA ATEŞ ETTİĞİNİ İFADESİNDE BELİRTTİ

Öztürk, suç tarihinde olay yerine aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek üzere işletmenin muhasebe biriminin bulunduğu konteynıra gittiklerini, Memişoğlu'nun kendisine el kol hareketleri yaptığını, aralarında tartışma yaşandığını, Memişoğlu'nun ruhsatlı silah taşıyan yeğeni Uğur ve kardeşi Ali'nin olay yerinde gözdağı verircesine tavırda bulunduğunu öne sürdü. Memişoğlu'nda da silah olabileceğini düşündüğünü kaydeden Öztürk, "Salih hayırdır niye bana böyle konuşuyorsun?" dediğini ve her şeyi sineye çekmeye hazırlandığı sırada Memişoğlu'nun kendisini silahla eyleme geçeceğini düşündüğü ve eyleme geçerek silahı Memişoğlu'nun kafasına dayadığını söyledi. İçerideki şahısları dışarı çıkarttığını kaydeden şüpheli Öztürk, dışarıdaki şahıslarda da silah olduğunu düşündüğünü, silahını dolduruş yaptığı sırada Osman ya da Ömer Faruk'tan birinin silahı düşürmek için eline vurduğunu ve elinin tetikte olması nedeniyle silahın patladığını anlattı. Şüpheli Öztürk, amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendini kurtarabilmek için sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettiğini ve öfke patlaması yaşayarak Memişoğlu'na ateş ettiğini kaydetti. İddianamede Öztürk'ün oğulları Bayram ve Ensar'ın yanına gittiğini ve onların bu olaydan haberleri olmadığını öne sürdü. Taksi durağına giderek akrabası Satılmış Güneş'in aracına bindiğini ve Mehmet Güneş'in yanına giderek o gece ofiste kaldığını belirten şüpheli Öztürk'ün olayın tek suçlunun kendisi olduğunu beyan ettiği iddianamede belirtildi.

BİLEREK YARDIM ETMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Şüpheli Ensar Öztürk'ün ifadesinde ise babasının söz konusu işletmeye 1 milyon lira değerinde masraf yaptığını, Memişoğlu ile babası arasında 2 yıldır anlaşmazlık olduğunu, babasının Memişoğlu'nu vurmak gibi bir niyetinin olduğunu hiç sezmediği şeklinde savunma yaptığı kaydedildi.

Şüpheli Bayram Öztürk'ün ise olaydan sonra babasının kendisine Memişoğlu'nun öldüğünü söylediği, babasına teslim olması gerektiğini kaydettiği fakat babasının kabul etmeyerek taksi durağına gittiğini belirtti. Şüpheliler Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş ise şüpheli Mustafa Öztürk' bilerek yardım etmediklerini iddia etti. İddianamede şüpheliler Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün eylemlere iştirak ettiği ve şüpheliler Mehmet Güneş ile Satılmış Güneş'in Mustafa Öztürk'ün eylemine yardım ettikleri iddia edildi.

4 ŞÜPHELİNİN DE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede şüpheli Mustafa Öztürk'ün "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, "Kasten öldürme" suçundan da müebbet hapsi istendi. Ayrıca Mustafa Öztürk'ün 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıldan 60 yıla kadar cezalandırılması istendi. İddianamede Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Satılmış Güneş'in ve Mehmet Güneş'in ise "Tasarlayarak öldürme suçuna yardım" 15'er yıldan 20'şer yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Tutuklu Mustafa Öztürk ve tutuksuz diğer 4 şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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