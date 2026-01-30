Çekmeköy’de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurup yaraladı; motosikletle kaçtı

Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken altının onsu 5 bin 262 dolara çıkarak rekor tazeledi. Dün açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "dolar ile yoyo gibi oynarım" dedi. Bu açıklamanın piyasaya etkisi ne? Mayıs ayınca görev süresi dolacak Fed Başkanı Powell'ın bugünkü faiz kararı sonrası açıklamal... Daha Fazla Göster

Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken altının onsu 5 bin 262 dolara çıkarak rekor tazeledi. Dün açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "dolar ile yoyo gibi oynarım" dedi. Bu açıklamanın piyasaya etkisi ne? Mayıs ayınca görev süresi dolacak Fed Başkanı Powell'ın bugünkü faiz kararı sonrası açıklamaları ne olur? Yeni Fed başkanı kim olacak ve Fed'in aldığı kararlara ne kadar etki edeceke? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı. Daha Az Göster