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        Haberler Bilgi Spor Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları 3. hafta maç programı

        Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. Hafta maç programı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda'ya konuk oldu. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve üst üste 7. kez VNL Finalleri'nde yer almayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları 3. hafta maç programı ile Çekya-Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:06
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        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonuçla Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya ile mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybolseverler Çekya-Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Filenin Sultanları 3. hafta maç programı mercek altına alındı. Peki, Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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        ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Çekya-Türkiye voleybol maçı, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 21.30’da başlayacak.

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        ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanacak Çekya-Türkiye maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        5

        FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA KALAN MAÇLARI

        11 Temmuz

        21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1

        12 Temmuz

        20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1

        13 Temmuz

        21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor

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        2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

        1- İtalya 25 (9 maç 9 galibiyet)

        2- Polonya 24 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)

        3- Brezilya 23 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)

        4- Türkiye (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)

        5- Japonya 21 (9 maç 7 galibiyet 2 mağlubiyet)

        6- Çin 17

        7- Almanya 16

        8- ABD 14

        9- Çek Cumhuriyeti 10

        7

        10- Dominik Cumhuriyeti 10

        11- Fransa 10

        12- Hollanda 10

        13- Bulgaristan 9

        14- Belçika 8

        15- Kanada 7

        16- Sırbistan 8

        17- Tayland 5

        18- Güney Kore 4

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        KADRO

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

        Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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