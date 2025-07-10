Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. Hafta maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda'ya konuk oldu. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve üst üste 7. kez VNL Finalleri'nde yer almayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları 3. hafta maç programı ile Çekya-Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonuçla Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya ile mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybolseverler Çekya-Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Filenin Sultanları 3. hafta maç programı mercek altına alındı. Peki, Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çekya-Türkiye voleybol maçı, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 21.30’da başlayacak.
ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanacak Çekya-Türkiye maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA KALAN MAÇLARI
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor
2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
1- İtalya 25 (9 maç 9 galibiyet)
2- Polonya 24 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)
3- Brezilya 23 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)
4- Türkiye (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)
5- Japonya 21 (9 maç 7 galibiyet 2 mağlubiyet)
6- Çin 17
7- Almanya 16
8- ABD 14
9- Çek Cumhuriyeti 10
10- Dominik Cumhuriyeti 10
11- Fransa 10
12- Hollanda 10
13- Bulgaristan 9
14- Belçika 8
15- Kanada 7
16- Sırbistan 8
17- Tayland 5
18- Güney Kore 4
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın