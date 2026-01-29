Habertürk
        Haberler Magazin Celil Nalçakan köpeği Robin'i kaybetti; "Su gibi geldin, su gibi gittin"

        Celil Nalçakan, köpeğini kaybetti

        Oyuncu Celil Nalçakan, patili dostunu kaybetti. Nalçakan, köpeği Robin ile olan son anlarını; "Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun... Su gibi geldin, su gibi gittin" şeklinde anlattı

        Giriş: 29.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:40
        "Su gibi geldin, su gibi gittin"
        SHOW TV'de ekrana gelen 'Rüya Gibi' dizisinde 'Tarık' karakterine hayat veren Celil Nalçakan, köpeği Robin'i kaybetti.

        Ünlü oyuncu üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun... Dün gece, yanıma yattın oysa... 01:29 da su içmeye kalktım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın… 12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. Üşümezsin değil mi? Çünkü kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni üzerine örttüm. Yakında kavuşuruz kızım. Ben gelene kadar, oradaki arkadaşlarını şımarıklığınla üzme, helikopter kuyruğunu sevdiğim evladım... Kalan ömrümde seni özleyeceğim kadar, sen de gittiğin yerde kavuşmamızı beklerken babanı özle.

