SHOW TV'de ekrana gelen 'Rüya Gibi' dizisinde 'Tarık' karakterine hayat veren Celil Nalçakan, köpeği Robin'i kaybetti.

Ünlü oyuncu üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun... Dün gece, yanıma yattın oysa... 01:29 da su içmeye kalktım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın… 12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. Üşümezsin değil mi? Çünkü kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni üzerine örttüm. Yakında kavuşuruz kızım. Ben gelene kadar, oradaki arkadaşlarını şımarıklığınla üzme, helikopter kuyruğunu sevdiğim evladım... Kalan ömrümde seni özleyeceğim kadar, sen de gittiğin yerde kavuşmamızı beklerken babanı özle.