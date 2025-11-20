Habertürk
        Celil Nalçakan, 'Rüya Gibi'de

        Celil Nalçakan, 'Rüya Gibi'de

        SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi' çok yakında ekrana gelmeye hazırlanıyor

        Giriş: 20.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:34
        Celil Nalçakan, 'Rüya Gibi'de
        Sevilen oyuncu Celil Nalçakan, dizide kuaför 'Tarık' karakterine hayat veriyor. Dizide; Tarak Kuaför Salonu'nu eşi Aydan (Seda Bakan) ile işleten Tarık’ın yalanlarla dolu evliliği, gayrimeşru kızı Çiğdem (Ahsen Eroğlu) ortaya çıktığında başına yıkılıyor. Sürükleyici hikâyesiyle çok konuşulacak dizide Nalçakan, rolü için kuaför dersleri aldığını anlatıyor.

        CELİL NALÇAKAN; “DEĞİŞİK BİR DENEYİM OLDU!”

        'Rüya Gibi' dizisinde canlandırdığı rolü için özel kuaförlük dersleri aldığını belirten Celil Nalçakan, şu şekilde anlatıyor; “Rolüm için saç kesimi, fön çekimi gibi dersler aldım, benim için değişik bir deneyim oldu. Şu anda bir hanımefendinin saçını baştan aşağı yapacak kadar mahir değilim ama zaman içinde öğreneceğimi düşünüyorum” dedi.

        Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in yazdığı, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi', çok yakında SHOW TV’de.

