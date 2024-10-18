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        Haberler Bilgi Spor Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Celta Vigo - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı?

        Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga

        Real Madrid, İspanya La Liga 10. haftasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunan eflatun-beyazlılar, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zorlu karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler onayacak mı? İşte Celta Vigo - Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:11
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        İspanya La Liga'da 10. hafta başlıyor. Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında üç puan arayacak. İspanyol devi, 9 haftada deplasmanda 3 kez berabere kalarak 6 puan kaybetti. Celta Vigo ise lige iyi başlamasına rağmen son maçlarda düşüşe geçti. Eflatun-beyazlılarda Dani Carvajal, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Celta Vigo - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…

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        CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Celta Vigo ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.

        Celta Vigo - Real Madrid maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak.

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        CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Balaidos Stadyumu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER CELTA VİGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Arda Güler’in Celta Vigo mücadelesine yedekler arasında başlaması bekleniyor.

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        REAL MADRİD MUHTEMEL 11'İ

        Carlo Ancelotti'nin maça şu 11'le çıkması bekleniyor:

        Courtois, Lucas Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius

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        REAL MADRİD’DE HEDEF 3 PUAN

        Barcelona’nın puan sıralamasında 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

        Eflatun-beyazlılarda kritik mcüadele öncesinde takımın en golcü oyuncusu Mbappe oldu. Fransız yıldız bu sezon ligde 8 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

        Real Madrid sezon genelinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İspanyol devi oynadığı maçlarda rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü.

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