Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga
Real Madrid, İspanya La Liga 10. haftasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunan eflatun-beyazlılar, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zorlu karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler onayacak mı? İşte Celta Vigo - Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
İspanya La Liga'da 10. hafta başlıyor. Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında üç puan arayacak. İspanyol devi, 9 haftada deplasmanda 3 kez berabere kalarak 6 puan kaybetti. Celta Vigo ise lige iyi başlamasına rağmen son maçlarda düşüşe geçti. Eflatun-beyazlılarda Dani Carvajal, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Celta Vigo - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Celta Vigo ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Celta Vigo - Real Madrid maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak.
CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
Balaidos Stadyumu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER CELTA VİGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Arda Güler’in Celta Vigo mücadelesine yedekler arasında başlaması bekleniyor.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11'İ
Carlo Ancelotti'nin maça şu 11'le çıkması bekleniyor:
Courtois, Lucas Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius
REAL MADRİD’DE HEDEF 3 PUAN
Barcelona’nın puan sıralamasında 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor.
Eflatun-beyazlılarda kritik mcüadele öncesinde takımın en golcü oyuncusu Mbappe oldu. Fransız yıldız bu sezon ligde 8 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Real Madrid sezon genelinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İspanyol devi oynadığı maçlarda rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü.