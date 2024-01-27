Cem Adrian'dan yeni türkü albümü Cem Adrian, Aşık Veysel'den Pir Sultan Abdal'a, Ahmet Yurt'tan Nesimi'ye uzanan eserleriyle benzersiz bir kültüre selam ve saygı albümü olarak tanımladığı "CEM"i sevenleriyle buluşturdu.

Cem Adrian, yoğun turne programının arasında bir yandan da kaydettiği şarkı ve albümleri sevenleriyle buluşturuyor. Müzik kariyerinin 20. yılında olan Adrian, kendi bestelerinin yanı sıra Seçkiler –Essentials albüm serisiyle de sevilen türküleri özgün yorumuyla seslendiriyor.

Serinin dördüncü albümü olan 'Seçkiler- Essentials 4 / CEM'de Adrian, Aşık Veysel’den Pir Sultan Abdal’a, Ahmet Yurt’tan Nesimi’ye uzanan eserleriyle benzersiz bir kültüre selam ve saygılarını sunuyor. Cem Adrian, Gökhan Kılıç’ın üç telli curası(dede bağlaması) eşliğinde Ötme Bülbül, Çeke Çeke, Dağlara Küstüm, Şu Kanlı Zalimin, Ervah-I Ezel, Eşrefoğlu, Beni Hor Görme, Ben Melanet Hırkasını, Yârim Derdini Bana Ver ve Kara Toprak adlı eserleri kültürün özüne bağlı kalarak yorumluyor. Prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği albüm, Ankara’da Midas’ın Kulaklığı Stüdyoları’nda Erkan Tatoğlu teknisyenliğinde, hücum kayıt tekniğiyle kaydedilerek tüm eserlerin “anlık ve canlı” hissiyatı korundu.

Seçkiler -Essentials 4 / CEM” albümü, YouTube/cemadrian kanalında ve tüm dijital müzik platformlarında!