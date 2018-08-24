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"ÜLKEMİZ ADINA ÜZÜLÜYORUM"

“Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına ‘Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına’ yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum”