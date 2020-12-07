Cem Belevi: Tünele girdim, seni duymuyorum!

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Şarkıcı Cem Belevi, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Şefik, yaz ayında oyuncu Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi eden ve geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları öne sürülen Belevi'ye "Sen Leyla'nı bulmuştun da ne oldu? Gerçekten ayrıldınız mı?" sorusunu yöneltti.

Panikleyen Belevi, "Tünele girdim. Seni duymuyorum. Ne dedin?" şeklinde espri yapan Cem Belevi, kahkahayla soruyu cevaplamadan geçiştirdi.

Dizi ve oyunculuk üzerine açıklamalarda da bulunan Belevi, "Ben de güzel bir projede yer almak istiyorum ancak doğru seçim için bekliyorum" ifadelerini kullandı.