Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi
ABONE OL

Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Cem Bölükbaşı'nın biyografisi

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Euroformula Open serisinin Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak ilk yarışında birinci sırayı aldı. Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte Cem Bölükbaşı'nın biyografisi...

Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Cem Bölükbaşı'nın biyografisi

Cem Bölükbaşı, Euroformula Open serisinin 4. ayak ilk yarışında birinci oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinin ilk Euroformula Open mücadelesi için Macaristan'daki Hungaroring pistine çıkan Cem Bölükbaşı, başarılı bir performans sergileyerek ilk yarışı zirvede bitirdi.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı (9 Şubat 1998) Türk Formula 3, Formula 1 Espor ve GT4 yarışçısıdır.

Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.

Cem Bölükbaşı I-Racing ‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.

2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

2021 yılında Bölükbaşı, F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Ali Gürbüz boyu ve kilosu kaç?
BİYOGRAFİ Ali Gürbüz kimdir?
Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Dilan Çiçek Deniz kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Kaan Yıldırım kaç yaşında? Kaan Yıldırım kimdir, sevgilisi kim?
BİYOGRAFİ Kaan Yıldırım kimdir?
Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİ Mehmet Dinçerler kimdir?
Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? Melisa Döngel nerelidir?
BİYOGRAFİ Melisa Döngel kimdir?
Özlem Türeci kimdir? Özlem Türeci kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Özlem Türeci kimdir?
İlhan Şen kaç yaşında? İlhan Şen kimdir? Biyografisi ve dizileri
BİYOGRAFİ İlhan Şen kimdir?
Burcu Özberk kaç yaşında? Burcu Özberk dizileri ve biyografisi
BİYOGRAFİ Burcu Özberk kimdir?
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli? Hakan Altun'un hayatı ve sevgilileri hakkında
BİYOGRAFİ Hakan Altun kimdir?
Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında, nereli? Deniz Seki hayatı hakkında merak edilenler
BİYOGRAFİ Deniz Seki kimdir?