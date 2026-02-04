Cem Bölükbaşı'ndan Cemre Baysel'e: Doğum günün kutlu olsun bebeğim

Oyuncu Cemre Baysel, 27'nci yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kutladı. Doğum günü pastası ise adeta dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan, bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan Cemre Baysel, romantik bir sürprizle de karşılaştı. Bölükbaşı, sevgilisiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak; "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, nice birlikte senelere" notunu düştü.