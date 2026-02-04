Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Bölükbaşı'ndan Cemre Baysel'e: Doğum günün kutlu olsun bebeğim - Magazin haberleri

        Cem Bölükbaşı'ndan Cemre Baysel'e: Doğum günün kutlu olsun bebeğim

        Cemre Baysel'in yeni yaşını, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Cem Bölükbaşı romantik bir paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 23:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nice birlikte senelere"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Cemre Baysel, 27'nci yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kutladı. Doğum günü pastası ise adeta dikkatleri üzerine çekti.

        Öte yandan, bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan Cemre Baysel, romantik bir sürprizle de karşılaştı. Bölükbaşı, sevgilisiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak; "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, nice birlikte senelere" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobille çarpışan motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tayfun Şevikyürek (32) hayatını kaybetti, arkasındaki kardeşi Bekir Şevikyürek yaralandı.

        #Cemre Baysel
        #Cem Bölükbaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı