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“Hastamız yaklaşık 10 saat önce hastanemiz acil servisine başvurdu. Yüksekten düşme sonucu başvurmuştu. Yapılan tehkikler ve tahliller sonucunda hastanın sağ ayak bileğinde kırığın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ortapedi doktorumuzca, ortapedi kliğiniğine yatırılarak hastanın operasyon için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hastaya önümüzdeki günlerde ne yapılacağı hususunda karar vereceğiz”