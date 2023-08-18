Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Cem Uzan’dan after parti

        Cem Uzan’dan after parti

        Siyaset sahnesinde en son cumhurbaşkanlığı adaylığı girişimi ile görünen ancak bizzat başvurması gerektiği için adaylığı neticeye ulaşmayan Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan, bu kez sosyal medyadan yaptığı garip bir çağrı ile gündemde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cem Uzan'dan after parti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa’da yaşamını sürdüren iş insanı Cem Uzan, sosyal medya üzerinden, kuracağı dijital platformda yayınlanacak yarışma programı “arter parti” için çağrı yaptı.

        Uzan’ın sosyal medyada bir video ile yaptığı çağrısında “İstediniz yapıyorum. Monaco'da birlikte partileyelim. Masrafların benden. Büyük ödül 100.000 euro” ifadeleri yer aldı.

        LÜKS YAŞAM VAADİ

        VidiStar isimli bir dijital yayın platformu için hazırlanan Uzan, duyurusunu yaptığı yarışmanın formatına ilişkin bilgi de verdi. Buna göre 5 erkek ve 20 kadın yarışmacı lüks bir villada yaşayacak ve kazanan çift 100 bin euro ödül alacak. Uzan, yayınladığı videoda yarışmacılara lüks bir yaşam da vadetti.

        Hakkındaki davaların ardından Fransa’ya giden Cem Uzan bir süre gözden uzak bir yaşam sürdükten sonra son cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık girişiminde bulunmuştu. Ancak 100 bin imza ile aday olacakların Yüksek Seçim Kurulu’na bizzat başvurması gerektiği kuralına takılan Uzan’ın adaylığı neticeye ulaşmamıştı. Ancak Uzan, seçim sürecinde katıldığı sosyal medya platformlarındaki yayınlarda ilginç vaatleriyle adından söz ettirmişti.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İnce tatil
        İnce tatil
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti