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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'a dilenci beddua etti: Allah belanı versin - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'a dilenci beddua etti: Allah belanı versin

        Cem Yılmaz, Nişantaşı'nda diş tedavisi için gittiği bir klinikten çıkarken ilginç bir an yaşadı. Operasyon geçirdiği için konuşamayan ünlü komedyen, kendisinden sadaka isteyen bir dilencinin bedduasıyla karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:32
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        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
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        Cem Yılmaz, Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere yansıdı. Diş tedavisi için operasyon geçiren Yılmaz, basın mensuplarına konuşamadığını ifade etti. Ünlü komedyen, otomobiline hızlı adımlarla ilerlerken o sırada tuhaf bir an yaşadı.

        YARDIM TALEBİNE GERİ DÖNÜŞ ALAMAYINCA BEDDUA ETTİ

        Snob Magazin'in haberine göre; bir dilenci Cem Yılmaz'ın yanına geldi. "Cem bey, yardım eder misiniz?" diye seslenen yaşlı adam, Yılmaz'dan olumlu dönüş alamayınca bu kez komedyene beddua etti.

        Yaşlı adam, Cem Yılmaz'a "Allah, belanı versin" diye bağırdı. Bedduaya tepkisiz kalan Yılmaz, şoförünün kapısının kapatmasının ardından oradan uzaklaştı.

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        #cem yılmaz
        #dilenci
        #beddua
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