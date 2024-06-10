Cem Yılmaz: Ben bu mesleğe gözümü verdim Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde gözündeki rahatsızlıktan bahsetti. Sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı olduğunu belirten Cem Yılmaz; "Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere, ben de bu mesleğe gözümü verdim" diye espri yaptı

Habertürk Giriş: 10.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:48 facebook

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