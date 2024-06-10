Cem Yılmaz: Ben bu mesleğe gözümü verdim
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde gözündeki rahatsızlıktan bahsetti. Sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı olduğunu belirten Cem Yılmaz; "Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere, ben de bu mesleğe gözümü verdim" diye espri yaptı
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını söylemişti. Ünlü komedyen, son gösterisinde bu rahatsızlığını espri konusu yaptı.
Cem Yılmaz; "Retina yerinden ayrılmış. Sağ gözüm yüzde elli görmüyor" dedi. Yılmaz, sağlık sorununa ilişkin konuşmasının devamında; "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözümü verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" ifadelerini kullandı.