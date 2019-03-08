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Mersin'de Selçuklar Mahallesi muhtar adayı olan Recep Ekin, Twitter'da Cem Yılmaz'a, "Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz. Sadece destek ol,sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada" şeklinde ricada bulundu.