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1 Cem Yılmaz, 2 iddia

Cem Yılmaz, uzun zamandır kimseyle görüntülenmeyince hakkında iki söylenti türedi. Birine kendisi sessiz kalırken diğerini Seda Akman yalanladı

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  • Cem Yılmaz hakkında iki iddia! Serenay Sarıkaya ve Seda Akman... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Uzun zamandır kimseyle görüntülenmeyen Cem Yılmaz, Levent'teydi. Yılmaz, trafikte otomobiliyle seyir halindeyken objektiflere yansıdı.
  • Cem Yılmaz hakkında iki iddia! Serenay Sarıkaya ve Seda Akman... - Magazin haberleri

    O SORUYA CEVAP YOK

    Cem Yılmaz, şimdilerde SHOW TV'de büyük beğeni toplayan 'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile barıştığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

    Basın mensuplarına, "İyi günler" demekle yetinen Cem Yılmaz Yılmaz, ardından hızla oradan ayrıldı.

    Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Ocak 2020'de başlayan ilişkilerini Ekim 2020'de sonlandırmıştı. 
  • Cem Yılmaz hakkında iki iddia! Serenay Sarıkaya ve Seda Akman... - Magazin haberleri

    "YAKIN ARKADAŞIZ"

    Cem Yılmaz'ın trafikte olduğu saatlerde, geçtiğimiz yıl birlikte oldukları iddia edilen oyuncu Seda Akman, Asmalımescit'te bir arkadaşıyla görüntülendi.

    Seda Akman, Cem Yılmaz ile hakkında ortaya çıkan aşk söylentilerine oldukça gecikmeli yanıt verdi. Akman, "Beraber bir filmde oynadık, yakın arkadaşız. Bu kadar" açıklamasında bulundu.

    Bir hayli keyifli olduğu görülen Seda Akman, ardından hızla evinin yolunu tuttu.
  • Cem Yılmaz hakkında iki iddia! Serenay Sarıkaya ve Seda Akman... - Magazin haberleri

    "İYİ DEĞİLİM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Cem Yılmaz, en son 24 Mart'ta objektiflere yansımıştı. Yılmaz, Nişantaşı'ndaki bir çocuk ve ergen çocuk psikoloğundan çıkarken görüntülenmişti.

    Gergin olduğu görülen Yılmaz, gazetecilerin, "Oğlunuz Kemal'in bir rahatsızlığı mı var?" sorusuna, "Yok kardeşim, sağ ol" yanıtını vermişti.

    Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Siz nasılsınız?" sorusuna sinirli bir şekilde, "İyi değilim kardeşim" demişti.
  • Cem Yılmaz hakkında iki iddia! Serenay Sarıkaya ve Seda Akman... - Magazin haberleri

    YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

    Cem Yılmaz, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatay için yardım çağırısında bulunmuştu.

    Yılmaz, "Hatay'daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere acil müdahale sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların nft@fikirsanat.info adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay'daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum" demişti.

    Ünlü komedyen, ardından, "Hatay'dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem Devlet Hastanesi hem de dışardan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım, darılmayın. Nereye gücümüz yeterse yazsın istediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi..." ifadelerini kullanmıştı.

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