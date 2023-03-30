YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Cem Yılmaz, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatay için yardım çağırısında bulunmuştu.



Yılmaz, "Hatay'daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere acil müdahale sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların nft@fikirsanat.info adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay'daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum" demişti.



Ünlü komedyen, ardından, "Hatay'dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem Devlet Hastanesi hem de dışardan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım, darılmayın. Nereye gücümüz yeterse yazsın istediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi..." ifadelerini kullanmıştı.