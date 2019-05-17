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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatil alışverişi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Cem Yılmaz - Defne Samyeli

Ünlü çift, alışveriş turu sırasında hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gurbetçilerin çoğunlukta olduğu yerli ve yabancı hayranlarının fotoğraf isteklerini kibar bir şekilde geri çeviren başarılı komedyen, bu tavrı nedeni ile bazı hayranları tarafından eleştirilirken bazı hayranları tarafından ise haklı bulundu.

Alışveriş turuna içeride devam eden çift mayo ve bikini satan mağazalardan alışveriş yaparak yaz tatili için eksiklerini giderdi. Diamond-Elite-Platinum-Plus isimli gösterisi ile bu sezon sevenlerinin karşısında olan ve gösterinin İstanbul ayağını geride bıraktığımız gün tamamlayarak 24 Mayıs-02 Haziran tarihleri arasında İzmir'de sahne almaya hazırlanan Yılmaz, yaptığı alışveriş sırasında mağaza tercihleri ile İzmir gösterisi sonrası tatil planı yaptığının sinyallerini verdi. Uzun süre alışveriş merkezinde keyifle alışveriş yapan Yılmaz ve Samyeli çifti, akşam saatlerinde özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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