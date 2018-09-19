Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın otomobil koleksiyonu artık herkesçe biliniyor. Otomobillerin yanında sanat eseri koleksiyonu da olan Cem Yılmaz'ın sahip olduğu parçalar arasında yerli ve yabancı birçok sanatçının tablosu var.

Ünlü komedyenin koleksiyonunda ABD'li sanatçı Jamie Adams, Andrea Kowch, Ermeni sanatçı Daron Mouradian, İngiliz sanatçı Colin Christian ve 1988’de yaşamını yitiren ABD’li Jean-Michel Basquiat'ın da aralarında bulunduğu birçok ismin eserleri yer alıyor.

Koleksiyonunu gün geçtikte büyüten Cem Yılmaz'ın hayalinde yine bir Jean-Michel Basquiat tablosu yatıyor.



Jean-Michel Basquiat hakkında

1988 yılında, 28 yaşındayken hayatını kaybeden Jean-Michel Basquiat; grafitinin sanat olarak kabul edilmesinde büyük rol oynadı. 1970’lerde SAMO ismiyle graffitiler yapmaya başlayan sanatçı, aynı yıl Grey isimli bir rock grubu kurdu. Graffiti sanatçısı olarak ün kazanan Basquiat, dışavurumcu resimleriyle de uluslararası bilinirliğe sahip ilk Afroamerikan ressam oldu. Pop art akımının en önemli ressamlarından Andy Warhol ile de uzun süre birlikte çalıştı. Basquiat’in açık artırmadaki en pahalı eseri 110 milyon dolara satıldı.

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