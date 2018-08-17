Cem Yılmaz'ın kaslarına yorum yağdı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada takipçileri tarafından çok beğenilmişti. Sevgilisinin ardından Cem Yılmaz da kaslı bir fotoğrafını paylaştı