Cem Yılmaz, oğlu Kemal'e tarihi tartıyı devretti

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu’dan doğan oğlu Kemal Yılmaz ile esprili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, oğlunun kucağında tartıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak geçmiş yılları andı. Paylaşımına şu ifadeleri notu düştü; "Sene 1979. Bu tartı ile bir günde 105 lira kazanmıştım... Kampanyam bile vardı(!) Tartılma 1 lira, 100 kilo üstü 2,5 lira (!) Şimdi Kemal'e devrediyorum. Koç Köprüsü çıkışında başlıyor, yarın."

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto