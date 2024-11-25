Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı: Daçkalı Kemal
Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in basketbol antrenmanı; "Daçkalı Kemal" diye paylaştı
Giriş: 25.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:47
Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal Yılmaz, küçük yaşlardan bu yana basketbol eğitimi alıyor.
Zaman zaman oğluyla keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu kez Kemal Yılmaz'ın basketbol antrenmanına gitti.
12 yaşındaki oğlunun basketbol oynadığı anları "Daçkalı Kemal" notuyla yayımladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ