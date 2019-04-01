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"DÜNYAYI TARKAN YÖNETSİN"

Sahnede bakış ve hareketleriyle hep Tarkan gibi bir adam olmak istediğini söyleyen Cem Yılmaz, "Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal dert babasıyım diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan’a hep sormak istemişimdir 'Ne derdin var acaba Tarkan?" ifadelerini kullandı.