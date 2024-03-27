Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz, sahneye köpeğiyle çıktı

        Cem Yılmaz, sahneye köpeğiyle çıktı

        Cem Yılmaz,'Pek Yakında - Extr Act' adlı gösterisinde sahneye köpeği Karam ile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Karam ile seyircimizi selamladık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cem Yılmaz, dün akşam ki Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adını taşıyan yeni gösterisinde seyircilerinin karşısına köpeği Karam ile çıktı.

        Cem Yılmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaşıp; "Sevgili dostum Karam ile seyircimizi selamladık" notunu düştü.

        Fotoğraflar:Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor